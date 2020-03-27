Тренер красно-белых Андреас Хинкель рассказал, чем «Спартак» похож на «Селтик»

Ассистент Доменико Тедеско в тренерском штабе «Спартака» Андреас Хинкель в интервью «СЭ» рассказал, какие сходства с «Селтиком»? он нашел в московском клубе. Немец играл в Шотландии с 2008 по 2011 год.

— Как отреагировали на звонок Тедеско по поводу «Спартака»?

— Этот клуб мне был лучше всего знаком в России. Когда в 90-х брал спортивную газету, изучал таблицы зарубежных чемпионатов, то в вашей стране менялись команды на всех позициях, только первая оставалась неизменной — за «Спартаком». Соответственно, и в Лиге чемпионов мы видели только этот клуб. Узнав об интересе из Москвы, стал изучать вопрос глубже. Выяснил, что «Спартак» наиболее популярен в России. Я уже говорил, что атмосфера на стадионе — один из важнейших для меня аспектов. И в этом плане сейчас могу провести параллели с «Селтиком». В какой бы шотландский город мы не приехали с этой командой, всюду была стена поклонников нашего клуба. Последняя встреча в Оренбурге напомнила мне те времена — небольшой стадион, как у какого-нибудь «Сент-Миррена», и полная трибуна за воротами наших фанатов. (Константин Алексеев)

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