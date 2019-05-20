21:09 20 мая | Футбол — РПЛ

Тренер "Анжи" Жидков: "Сыграли в силу возможностей"

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Тренер вратарей "Анжи" Александр Жидков прокомментировал итог матча 29-го тура РПЛ против "Рубина" (0:0). По его словам, команда проявила высокую самоотдачу. "Анжи" уже лишился шансов сохранить место в РПЛ.

- Сыграли в силу возможностей. Тяжело без мяча играть, - сказал Жидков в эфире "Матч премьер". - Оборонялись большую часть времени. На установке ребятам сказали успевать выходить из-под прессинга. Мало сегодня это удавалось, тяжеловато, конечно. Создавали контратаки, но имели мало моментов, всего два за игру.

- А чем довольны по итогам игры?

- Самоотдачей ребят. Все старались. Тяжело было.
 

Рубин - Анжи

 

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