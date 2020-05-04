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Тренер «Ахмата» Шалимов удалил свой пост, где он опубликовал видео о людях-дармоедах

4 мая 2020, 16:16
Игорь Шалимов. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игорь Шалимов. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов удалил свой пост в Instagram. Ранее специалист опубликовал в соцсети видео, где обратился к подписчикам в связи с наступающим финансовым кризисом из-за пандемии коронавируса.

«Если ты дармоед, который хочет ничего не делать и получать деньги, то это твой выбор. Выбирай другую профессию. Давайте, начнем тогда с бомжей. Бомжи живут плохо, у каждого своя история, все живут плохо. Вы, каждый, кто сегодня ноет, живет лучше, чем бомж. Поэтому у меня вопрос: ради чего вам помогать?» — сказал Шалимов на видео, которое записал на улице.

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