Тренер «Ахмата» Шалимов удалил свой пост, где он опубликовал видео о людях-дармоедах

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов удалил свой пост в Instagram. Ранее специалист опубликовал в соцсети видео, где обратился к подписчикам в связи с наступающим финансовым кризисом из-за пандемии коронавируса.

«Если ты дармоед, который хочет ничего не делать и получать деньги, то это твой выбор. Выбирай другую профессию. Давайте, начнем тогда с бомжей. Бомжи живут плохо, у каждого своя история, все живут плохо. Вы, каждый, кто сегодня ноет, живет лучше, чем бомж. Поэтому у меня вопрос: ради чего вам помогать?» — сказал Шалимов на видео, которое записал на улице.

Шалимов прокомментировал свои слова о людях-дармоедах //

Болельщики призвали Кадырова обратить внимание на слова Шалимова о «бомжах» //

Высказывания Шалимова о людях дармоедах может рассмотреть комитет по этике