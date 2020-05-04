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«Вся эта шелуха мне неинтересна. Я про нее забуду уже завтра, если не сегодня». Шалимов удалил Инстаграм после видео о дармоедах

4 мая 2020, 20:50
Игорь Шалимов. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игорь Шалимов. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов объяснил, почему он удалил Instagram после своего видео о дармоедах.

«Только что я полностью удалил инстаграм, — цитирует Шалимова Metaratings. — Потому что завтра, 5 мая, я вылетаю в Грозный и приступаю к работе. Вся эта шелуха мне неинтересна. Я про нее забуду уже завтра, если не сегодня вечером».

— Сейчас прошелся в магазин: троллейбусы, автобусы и метро работают. Не знаю, те, кто реально делают важные вещи для нас с вами. Они все получают деньги. Если ты дармоед, который хочет ничего не делать и получать деньги, то это твой выбор. Выбирай другую профессию. Давайте, начнем тогда с бомжей. Бомжи живут плохо, у каждого своя история, все живут плохо. Вы, каждый, кто сегодня ноет, живет лучше, чем бомж. Поэтому у меня вопрос: ради чего вам помогать? Чтобы произошло что? — сказал Шалимов на видео, которое записал на улице.

По данным Worldometer, в мире зафиксировано 3 599 344 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 249 743 человека умерли, выздоровели — 1 168 554.

В России, по данным Роспотребнадзора, зарегистрировано 145 268 случаев заболевания коронавирусом. 1356 человек умерли, выздоровели — 18 095.

Дополнительная информация:

https://metaratings.ru/news/shalimov-obyasnil-pochemu-reshil-udalit-instagram/

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