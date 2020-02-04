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Травма Норманна оказалась несерьезной

19:40
Матиас Норманн. Фото ФК «Ростов»
Матиас Норманн. Фото ФК «Ростов»
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«СЭ» стал известен характер травмы полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна, замененного в первом тайме встречи Кубка Пари-Матч Премьер с «Партизаном».

Норвежский хавбек получил удар по голеностопу и до лавки добирался в окружении врачей. По информации «СЭ» повреждение оказалось несерьезным и дополнительной диагностики в клинике игроку не потребовалась.

В текущем сезоне Норманн провел 19 матчей за «Ростов», забил один гол и сделал 4 результативные передачи.

Партизан — Ростов

«Партизан» — «Ростов»: Норманн получил повреждение и покинул поле

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