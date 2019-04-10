"Транстелеком" может продать акции "Локомотива" за 3,4 миллиарда рублей другой компании в структуре РЖД

В структуре капитала "Локомотива" могут произойти изменения. Как сообщает "Коммерсант", компания "Транстелеком", акционером которой является РЖД, может продать свою долю акций в "Локомотиве" другой дочерней организации РЖД. По данным источника, это позволит "Транстелекому" снизить финансовую нагрузку для более эффективного обслуживания кредитов и обязательств, поскольку компания взяла большой заем в 2008 году для покупки акций "Локомотива".

Предполагается, что "Транстелеком" продаст 90,91 процента акций "Локомотива" "КРП-Инвест", входящей в РЖД, за 3,395 миллиарда рублей. При этом "КРП-Инвест" для реализации сделки привлечет беспроцентный заем у АО ОТЛК, которое также входит в структуру РЖД.