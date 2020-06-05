Трансферное окно в РПЛ будет открыто с 26 июля по 16 сентября

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал «СЭ», какие решения были приняты на общем собрании клубов РПЛ.

— Все окончательно решится на исполкоме РФС 9 июня. Пока есть только четкое понимание, что чемпионат будет доигран, — подчеркнул Иванов. — Положение по болельщикам на сегодняшний день не поменялось. Не больше 10 процентов. Но, конечно, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране, а регионах.

В каких-то городах, по-видимому, игры пройдут без зрителей. На исполкоме будет принят медицинский регламент (он уже обговорен), тогда уже станет понятно, как надо рассаживать болельщиков на трибунах. По спаррингам во время подготовки к возобновлению сезона сейчас еще понимания нет. Вопрос решается. Дождемся исполкома РФС.

Трнасферное окно? Оно будет открыто с 26 июля по 16 сентября. (Виталий Айрапетов)