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Transfermarkt восстановил стоимость Кокорина и Мамаева

12:10
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Портал Transfermarkt восстановил стоимость нападающего Александра Кокорина и полузащитника Павла Мамаева. Оценочная стоимость Кокорина составляет 5 миллионов евро, а Мамаева — 3 миллиона.

Отметим, что после заключения игроков в колонию их стоимость на Transfermarkt была приравнена к нулю.

Александр Кокорин и его брат Кирилл, Павел Мамаев и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий были осуждены за хулиганство и нанесение побоев по делу о двух драках утром 8 октября 2018 года в центре Москвы. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к 1 году 6 месяцам колонии общего режима, Мамаева и Протасовицкого — к 1 году 5 месяцам. 17 сентября Кокорины и Мамаев вышли из ИК-4 города Алексеевки Белгородской области по УДО.

Кокорин и Мамаев вышли на свободу. Все подробности — в нашей онлайн-трансляции

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