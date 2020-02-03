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Трансфер Соболева в «Спартак»: супер или слишком дорого? Live Симонова и Зеленова

3 февраля 2020, 09:30

Сегодня, 3 февраля, на YouTube-канале «СЭ» состоится эфир обозревателей нашего издания Дмитрия Симонова и Дмитрия Зеленова. Начало — в 13.00 (мск).

Главные темы онлайна:

— Трансфер Соболева в «Спартак»: супер или слишком дорого?

— Останется ли Кокорин в «Зените»?

— Что ждет Смолова в «Сельте»?

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