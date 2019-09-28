Трабукки рассчитывает, что Гаттузо задержится в России

Футбольный агент Марко Трабукки в своем Twitter опубликовал фотографию с бывшим главным тренером «Милана» Дженнаро Гаттузо. Появление специалиста в Москве связывают с тем, что он может возглавить один из российских клубов.

— С возвращением в Россию, мистер! — написал Трабукки. — Надеюсь, вы задержитесь на некоторое время.