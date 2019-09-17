Нападающий «Ростова» Александр Саплинов рассказал об интересе со стороны «Зенита» и «Локомотива» в летнее трансферное окно.

- Тот, кто в 22 года выбирает деньги, потом быстро заканчивает с футболом, — цитирует официальный сайт «Ростова» Саплинова. — Таких примеров очень много. Я не жалею о своем решении, думаю, что сделал правильный выбор.

Я узнал об этом из СМИ, но потом сказали, что был реальный интерес. Об уходе не думал, мне в «Ростове» все нравится. В такие команды как «Зенит» надо переходить уже готовым футболистом.

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