"Тот, кто сидел в машине, их оскорбил. Но лично я не слышал". Охранник ночного клуба – о Кокорине и Мамаеве

Сергей Козлов, охранник клуба "Эгоист", выступил в Пресненском суде города Москвы в качестве свидетеля по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева.

– Работаю охранником в клубе "Эгоист" 8 лет, – сообщил свидетель в начале опроса прокурора.

– В какой период времени увидели подсудимых 8 октября?

– Пришли под утро, часа в 4.

– Кто пришел?

– Все четверо. Одной компанией приехали, расходились по-разному. До этого видел кого-то из подсудимых пару раз.

– Вы в сам клуб заходите?

– Я – охранник клуба. Я просто стою на входе.

– Какой период времени они находились в клубе?

– Пару часов.

– Во сколько закрывается клуб?

– В 6 утра.

– Во сколько вышли подсудимые?

– Они выходили последние, в седьмом часу.

– В каком состоянии выходили?

– Прилично выпитые.

– Дальше что было?

– Я стоял, курил, потом началось. Тот, кто сидел в "Мерседесе", обозвал их неприличным словом.

– Лично, как этот человек оскорбил кого-то из подсудимых, слышали?

– Нет.

– Вы вышли и увидели: подсудимые стоят с незнакомым человеком?

– Вроде да. Я уже не помню точно, так как прошло много времени.

– Из чего вы сделали вывод, что человек – водитель "Мерседеса"?

– Ну, он в машине сидел. И это на видео видно. (Дмитрий Зеленов)

На суде Кокорина и Мамаева изучают видео двух драк. Live!