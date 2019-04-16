"Тот, кто сидел в машине, их оскорбил. Но лично я не слышал". Охранник ночного клуба – о Кокорине и Мамаеве

Сергей Козлов, охранник клуба "Эгоист", выступил в Пресненском суде города Москвы в качестве свидетеля по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева.
– Работаю охранником в клубе "Эгоист" 8 лет, – сообщил свидетель в начале опроса прокурора.
– В какой период времени увидели подсудимых 8 октября?
– Пришли под утро, часа в 4.
– Кто пришел?
– Все четверо. Одной компанией приехали, расходились по-разному. До этого видел кого-то из подсудимых пару раз.
– Вы в сам клуб заходите?
– Я – охранник клуба. Я просто стою на входе.
– Какой период времени они находились в клубе?
– Пару часов.
– Во сколько закрывается клуб?
– В 6 утра.
– Во сколько вышли подсудимые?
– Они выходили последние, в седьмом часу.
– В каком состоянии выходили?
– Прилично выпитые.
– Дальше что было?
– Я стоял, курил, потом началось. Тот, кто сидел в "Мерседесе", обозвал их неприличным словом.
– Лично, как этот человек оскорбил кого-то из подсудимых, слышали?
– Нет.
– Вы вышли и увидели: подсудимые стоят с незнакомым человеком?
– Вроде да. Я уже не помню точно, так как прошло много времени.
– Из чего вы сделали вывод, что человек – водитель "Мерседеса"?
– Ну, он в машине сидел. И это на видео видно. (Дмитрий Зеленов)