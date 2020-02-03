Тошич не исключил возвращения в ЦСКА в качестве тренера

Полузащитник «Партизана» Зоран Тошич в интервью «СЭ» вспомнил о времени, проведенном в ЦСКА. В составе команды он трижды выиграл чемпионат России (2012/13, 2013/14, 2015/16), два раза Кубок страны (2010/11, 2012/13) и два раза — Суперкубок (2013, 2014).

— Скучаю по России. Все-таки семь лет я играл в вашем чемпионате. Влюбился в Москву и в ЦСКА. Конечно, скучаю по клубу и всем там. У нас всегда был хороший коллектив, не встречал плохих людей. Наша команда была настоящей семьей.

— С нынешними армейцами общаетесь?

— Сейчас там поменялись почти все футболисты, и осталось немного тех, с кем я играл. Когда ЦСКА играл с «Црвеной Звездой» полтора года назад, очень душевно увиделись с теми, кто остался в команде. Как выдастся свободное время, я обязательно полечу в Москву, чтобы повидаться со всеми знакомыми.

— Болельщики ЦСКА сокрушались о вашем уходе. Был ли шанс вписаться в систему Виктора Гончаренко?

— Конечно. Когда поменялся тренер, в итоге просто не нашли понимания, и все получилось, как получилось. Я не жалею, но если бы мог повернуть время назад, поступил бы по-другому — попробовал бы остаться. ЦСКА мне дал все, и я очень люблю этот клуб. Все, кто там работает, всегда отлично ко мне относились. Однажды, быть может, я снова буду работать в этой команде. Но уже как тренер (улыбается).

Зоран Тошич: «Влюбился в Москву. Может, вернусь в ЦСКА как тренер»