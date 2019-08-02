Тони Шуньич: "Впереди у нас самый большой матч – дерби со "Спартаком"

Защитник "Динамо" Тони Шуньич перед матчем 4-го тура чемпионата России против "Спартака"​ отметил, что ждет интересную игру. Также он оценил новичков красно-белых. Матч состоится 3 августа и начнется в 19.00 по московскому времени.

– Впереди у нас самый большой матч – дерби со "Спартаком", – цитируют "Известия" Шуньича. – Они всегда очень сильны, но мы способны с ними побороться. Думаю, будет очень интересная встреча, постараемся забрать одно очко или три. В составе "Спартака" произошло много изменений, но, возможно, команда будет выглядеть на поле даже лучше, чем в прошлом сезоне. Мне нравятся новые игроки, которые пришли в "Спартак": Резиуан Мирзов, Зелимхан Бакаев. Они здорово смотрелись, когда выступали в других клубах. Посмотрим, что у них получится в "Спартаке", где давление гораздо выше. Со временем всё станет понятно.

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