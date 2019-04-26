Защитник "Динамо" Тони Шуньич перед матчем 26-го тура чемпионата России против "Ахмата"​ отметил, что важно набирать очки в домашних играх. По его словам, выиграть будет непросто.

– Очень важно брать очки в оставшихся домашних матчах, – цитируют "Известия" Шуньича. – Тем более на своем стадионе мы практически всегда играем лучше, чем на выезде. Я смотрел игры "Ахмата", с ними точно будет непросто. Тем не менее мы должны добиваться положительного результата в грядущей игре.

"Динамо" - "Ахмат": чемпионат России, премьер-лига, 26-й тур, 27 апреля 2019 года, прямая трансляция матча, начало – 19.00 (мск)