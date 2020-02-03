Томас Цорн: «Заявление: «Мы заберем Кубок!» от «Спартака» не последует»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн в интервью «СЭ» рассказал, что москвичи намерены выиграть Кубок России. В четвертьфинале они встретятся с ЦСКА.

— Болельщики не поймут, если «Спартак» останется без еврокубков. Самый простой путь туда — Кубок России. Сейчас можно назвать этот турнир приоритетным?

— Верно — это самый реальный для нас путь в еврокубки на данный момент, но заявление: «Мы заберем Кубок!» от нас не последует. Конечно, хотим этого, но надо реально оценивать ситуацию. Срок создания новой команды пока совсем не большой, всего сразу добиться нельзя. Уоррен Баффет (американский предприниматель, один из крупнейших и наиболее известных в мире инвесторов. — Прим. «СЭ») как-то сказал: «Вам не родят ребенка за месяц, если от вас забеременеет девять женщин».

— Если в весенней части сезона не будет определенного результата, это может повлиять на положение Тедеско?

— Нет, изначально было понятно, что Доменико нужно время.

— Получается, тренер на долгие годы?

— Надеемся, да.

Томас Цорн: «Должны были взять опорника. Сделка сорвалась в последний момент»