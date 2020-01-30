Томас Цорн: «Спартак» давно наблюдал за Соболевым

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал переход форварда Александра Соболева из «Крыльев Советов».

«Сделка по Александру Соболеву для нас весьма своевременная и удачная, — цитирует Цорна Telegram «Спартака». — Мы давно наблюдали за форвардом «Крыльев Советов» — благо Саша с самого начала сезона привлек к себе внимание яркой и результативной игрой. Впрочем, мы не стали торопить события и взяли паузу в переговорах до зимы. Важно было взвешенно подойти ко всем деталям потенциальной сделки. Признаюсь, в декабре пришлось немного слукавить, отвечая на вопросы СМИ об интересе к Соболеву с нашей стороны, но на тот момент мы не были на сто процентов уверены в том, что переход состоится на устраивающих клуб условиях.

В итоге достигнуто максимально комфортное для нас соглашение: сначала мы сможем посмотреть на нового нападающего в режиме аренды, а спустя полгода примем решение о полноценном трансфере по заранее оговоренной стоимости. Думаю, и для Саши это будет дополнительным стимулом как можно лучше зарекомендовать себя.

В лице Александра мы получаем молодого и безусловно талантливого российского форварда, к тому же уже сейчас являющегося кандидатом в сборную страны. Важно, что в переходе игрока был лично заинтересован Доменико Тедеско, который видит в Соболеве большой потенциал и возможность вариативности в атакующих действиях".

Арендное соглашение с 22-летним футболистом рассчитано до конца нынешнего сезона с возможностью последующего выкупа трансфера игрока.

Соболев прибыл в Катар и присоединился к команде. Соболев будет выступать за красно-белых под номером 77.

В текущем сезоне Соболев провел 19 матчей за «Крылья Советов» во всех турнирах и забил 10 голов.

Со своей стороны клуб приложит максимум усилий, чтобы Саша продолжал прогрессировать и развивать свои бомбардирские и командные качества".