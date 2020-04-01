Томас Цорн: «Сокращение зарплат игроков «Спартака» пока касается только апреля»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал «СЭ» как происходил процесс снижения жалованья футболистов на 40 процентов. О таком шаге сегодня объявил официальный сайт клуба.

— Инициатива по сокращению зарплаты исходила от нас, поскольку нам нужно было реагировать на текущую ситуацию — в период карантина клуб не генерирует доход, а расходы на зарплаты футболистов существенны, — сказал Цорн. — Но игроки оперативно и с пониманием отреагировали на наше предложение — все видят, как эта эпидемия изменила миропорядок, она затрагивает все стороны нашей жизни. Поэтому спасибо ребятам за это! Сокращения касаются только апреля, поскольку в марте команда исполняла свои прямые обязанности — играла, пока было можно, и тренировалась в ожидании новостей о возобновлении сезона. Что будет в мае — посмотрим по ситуации. (Вячеслав Короткин)

Во вторник «Спартак» объявил, что футболисты продолжат поддерживать форму дома, а возобновление тренировок намечено на 4 мая.

Леонид Федун: «Было несложно договориться с игроками о снижении зарплаты на 40 процентов. Спасибо им!»

Первыми на снижение зарплаты в «Спартаке» согласились Тедеско и тренеры // «Спартаке» не было разногласий на тему снижения зарплаты