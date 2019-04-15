17:29 15 апреля | Футбол — РПЛ

Томаров вернулся в тренерский штаб "Уфы"

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Сергей Томаров вернулся в тренерский штаб "Уфы", сообщает официальный Твиттер "горожан". Ранее он был старшим тренером школы уфимского клуба. Теперь этот пост займет Евгений Перевертайло.

Напомним, 36-летний Томаров возглавил "Уфу" в июне 2018 года, а 7 ноября был отправлен в отставку. В начале декабря 2018 года он был назначен главой аналитического отдела "горожан".

"Уфа" занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в активе 21 очко.

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