РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Только ты сам можешь защитить себя и свою семью. Нельзя ни на кого надеяться». Семшов — о безопаности

3 февраля 2020, 14:04
Игорь Семшов. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игорь Семшов. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Тренер тульского «Арсенала» Игорь Семшов вспомнил неприятный эпизод, который произошел с его семьей. В 2019 году дом бывшего полузащитника сборной России подвергся ограблению. Вооруженные преступники угрожали причинить вред детям футболиста и в итоге вынесли имущество на 20 миллионов рублей.

— В этот дом осенью вломились неизвестные, угрожали семье и вынесли крупную сумму денег...

— Да, приятного мало.

— Где вы находились в тот день?

— Я был в Краснодаре, у нас был матч, — цитирует Семшова РИА «Новости». — Мне утром жена сообщила, что так произошло. Слава богу, все живы и здоровы... Я понял после этого случая одно: только ты сам можешь защитить себя и свою семью. Нельзя ни на кого надеяться. Это я лично понял.

— Как тогда должно быть иначе?

— Полиция как-то должна защищать граждан.

— Преступники жене угрожали?

— Да.

— Но в итоге просто ушли?

— Да. Повторюсь: главное — все здоровы.

— Раньше в этом районе подобные случаи были?

— Нет, такого никогда не было. В нашем районе настолько тихо, что даже иногда не закрывали двери. Все очень странно, да и много по этому поводу я говорить не могу.

— За этим кто-то мог стоять или это «левые» люди?

— Вряд ли «левые»...

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20200203/1564186463.html

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир