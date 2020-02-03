Тренер тульского «Арсенала» Игорь Семшов вспомнил неприятный эпизод, который произошел с его семьей. В 2019 году дом бывшего полузащитника сборной России подвергся ограблению. Вооруженные преступники угрожали причинить вред детям футболиста и в итоге вынесли имущество на 20 миллионов рублей.

— В этот дом осенью вломились неизвестные, угрожали семье и вынесли крупную сумму денег...

— Да, приятного мало.

— Где вы находились в тот день?

— Я был в Краснодаре, у нас был матч, — цитирует Семшова РИА «Новости». — Мне утром жена сообщила, что так произошло. Слава богу, все живы и здоровы... Я понял после этого случая одно: только ты сам можешь защитить себя и свою семью. Нельзя ни на кого надеяться. Это я лично понял.

— Как тогда должно быть иначе?

— Полиция как-то должна защищать граждан.

— Преступники жене угрожали?

— Да.

— Но в итоге просто ушли?

— Да. Повторюсь: главное — все здоровы.

— Раньше в этом районе подобные случаи были?

— Нет, такого никогда не было. В нашем районе настолько тихо, что даже иногда не закрывали двери. Все очень странно, да и много по этому поводу я говорить не могу.

— За этим кто-то мог стоять или это «левые» люди?

— Вряд ли «левые»...