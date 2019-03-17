Только "Спартак" побеждал "Краснодар" чаще "Локомотива"

"Локомотив" в десятый раз обыграл "Краснодар" (1:0) в чемпионате России и вышел на второе место в списке самых неудобных соперников "быков". Чаще железнодорожников краснодарцев побеждал только "Спартак" – 11 раз. (Кирилл Бурдаков)
Самые неудобные соперники для "Краснодара"
|
Соперник
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
Спартак
|
16
|
3
|
2
|
11
|
21-31
|
11
|
Локомотив
|
16
|
5
|
1
|
10
|
18-26
|
16
|
Зенит
|
15
|
3
|
3
|
9
|
11-27
|
12
|
ЦСКА
|
15
|
4
|
5
|
6
|
14-20
|
17
|
Ахмат
|
17
|
10
|
1
|
6
|
25-18
|
31
|
Кр.Советов
|
13
|
3
|
6
|
4
|
17-14
|
15
Чемпионат России по футболу, РПЛ: турнирная таблица, календарь по датам, расписание и результаты матчей
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