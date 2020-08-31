«Только Дима, только победа». Болельщики «Локомотива» поддержали травмированного Баринова
31 августа 2020, 22:34
«Локомотив» на своей странице в Twitter опубликовал видео, на котором болельщики железнодорожников желают полузащитнику клубу Дмитрию Баринову скорейшего восстановления.
Накануне матча с «Зенитом» в 6-м туре Тинькофф РПЛ каждый желающий мог оставить послание на стене или сказать на камеру слова поддержки.
Дмитрий Баринов получил травму крестообразных связок во время дерби со «Спартаком» (1:2).
«Только Дима, только победа» ??— «Локомотив» (@fclokomotiv) August 31, 2020
Болельщики «Локо» записали видеообращения для Димы Баринова ?#ЗдоровьяБара pic.twitter.com/TZCbrZSnCc