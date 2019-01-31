Точки сбора подписей в поддержку Кокорина открылись еще в трех городах

В Инстаграме нападающего "Зенита" Александра Кокорина появился пост о сборе подписей в поддержку братьев Кокориных. Ранее предполагалось, что сбор пройдет в Санкт-Петербурге и Москве. Сейчас добавлены еще три города.

Напомним, Кокорин вместе с младшим братом Кириллом, хавбеком"Краснодара" Павлом Мамаевым и тренером Александром Протасовицкимнаходятся под стражей в СИЗО "Бутырка" за участие в двух драках в центре Москвы. Арест был продлен до 8 февраля.

"Дорогие друзья,из за большого колличества просьб,точки сбора подписей теперь есть и в других городах, помимо Москвы и Санкт-Петербурга. Даты,адреса и время читаем ниже. Вместе мы преодолеем все!!!

- г.Москва м.Китай город, Центральный рынок, третий этаж кафе "ABSOLEM", адрес: Маросейка 4/2 с1. 12:00-22:00 ежедневно по 6 февраля.

- г.Санкт-Петербург, м.Гостинный двор, кафе "#Кофейня1" адрес: Невский проспект 54. 10:00-22:00 ежедневно по 6 февраля.

- г.Екатеринбург, ТЦ Гринвич, кафе "Мамина Мама" адрес: улица 8 марта д.46, 3 этаж. 3 г.Новосибирск м.Студенческая, проспект Карла Маркса д.47 кафе "Академия кофе". 2-3 февраля 15:30-18:30.

- г.Нижний Новгород площадь Минина и Пожарского д.11 кафе "Шоколадница". 2-3 февраля 14:00-18:00.

г.Челябинск пр.Ленина 74, кафе "Имбирь". 2-3 февраля 14:00-16:00", говорится в сообщении на странице Кокорина.