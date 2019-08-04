Точилин объяснил появление Джанаева в стартовом составе "Сочи"

Главный тренер "Сочи" Александр Точилин перед матчем 4-го тура чемпионата России с "Уфой" объяснил появление Сослана Джанаева в стартовом составе.

– В первую очередь с тем, что наш тренер по вратарям Бородин сказал, что сегодня как раз тот момент, когда Джанаев готов быть в старте, поэтому с учетом тех неудач, которые были, мы ему доверяем игру с первых минут

– Набиуллин и Бурмистров – два ключевых футболиста по началу сезона, долго ли вы размышляли, кем их заменить в стартовом составе?

– Да особо нет, у нас все-таки не такая большая глубина по составу, поэтому меняли по позиции. Понятно, что наверное, нам их в этой игре не будет хватать, но это шанс для других игроков проявить себя и зарекомендовать.

– Команда не набирает очки, к тому же никак не может забить гол. Насколько это вас тревожит в плане качества игры,?

– Полностью согласен. Понятно, что у нас в этом плане немного не получается именно в концовке. Главное, что команда создает моменты, а рано или поздно должно прорвать, поэтому я думаю, что как раз в этой игре мы прервем эту серию.

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