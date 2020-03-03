Титов считает, что у Кокорина осталась обида на «Зенит»

Экс-полузащитник «Спартака» Егор Титов поделился мнением о решении «Зенита» отдать в аренду в «Сочи» нападающего Александра Кокорина. После этого травмы получили форварды питерцев Артем Дзюба и Сердар Азмун.

— Ну, это уже их проблема, — цитируют Титова «Известия». — Надо спрашивать у руководителей «Зенита». Мне кажется, Кокорину нужно было дать шанс в Питере. Он свой мальчишка. Да, у него был очень непростой, я бы даже сказал, сложнейший период в карьере. Но Саша всё-таки обязан был получить шанс в «Зените». Он и сам этого очень хотел. Мы все видели, какая длинная эпопея получилась с его переходом в «Сочи»: то уходит, то нет. Наверняка, у него осталась обида на «Зенит».

— Верите, что он сумеет перезапустить карьеру в «Сочи»?

— Почему нет? Ему 28 лет — еще играть и играть. Кокорину будет очень непросто, но в «Сочи» строится новая команда, и Саша вполне может стать ее лидером. Я ему пожелаю, чтобы он достойно прошел все это и стал тем Кокориным, которым мы его помним. Тем более у него еще есть шанс оказаться в сборной.