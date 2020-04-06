Титов объяснил, почему не чеканил туалетной бумагой

Экс-капитан и тренер «Спартака» Егор Титов рассказал в интервью «СЭ», почему не стал участвовать в карантинных челленджах.

— Просто знаю, для чего это делается — мне непонятно и неинтересно, — говорит Титов. — Возможно, кому-то нравится. Кто-то делает на спор, кто-то хочет передать привет друзьям, одноклубникам. Сегодня такая ситуация, каждый сходит с ума так, как хочет.

— Многие футболисты по всему миру стараются как-то помочь заболевшим. Вы тоже?

— Да. Правда, в соцсетях думают, что я сказочно богат. Не учитывают, что закончил 10 лет назад, и тогда игроки не зарабатывали миллионы, как сегодня. А люди все просят и просят — причем это не связано с коронавирусом. Конечно, чем могу, помогаю. (Вячеслав Короткин)

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