Основатель и председатель совета директоров банка «Тинькофф» Олег Тиньков поделился мнением об информации, что банк станет титульным спонсором РПЛ.

Ранее в СМИ появилась информация, что новым титульным спонсором российской премьер-лиги станет банк «Тинькофф».

— Я лично не собираюсь ходить на футбол и смотреть его, за исключением «Зенита» — все-таки я из Питера и это правда единственная команда евроуровня, — написал Тиньков в Instagram. — Но «Тинькофф Банк» так решил, у банка миллионы владельцев карт и это болельщики футбола, банк их хочет поддержать, как я понял... Прекрасно! У банка бюджет на маркетинг и спонсорство 10 млрд рублей в 2020 году, пусть как хотят, так и тратят.

Но все мои слова от 2014-го остаются в силе (справедливости ради, Дюков, Галицкий и кто там еще делают российский футбол, конечно, лучше). Но я не принимаю операционные решения в банке, я всего лишь акционер! Я не лезу в управление! Наверное, наш англичанин Оливер Хьюз полюбил российский футбол, а я пока смотрю английскую премьер-лигу.