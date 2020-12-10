Тимур Жамалетдинов — лучший игрок «Уфы» в ноябре
Нападающий Тимур Жамалетдинов признан лучшим игроком «Уфы» в ноябре. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
В прошлом месяце 23-летний футболист забил два гола в матче 16-го тура с «Тамбовом» (4:0) и сделал результативную передачу в 15-м туре с «Химками» (1:2). За игрока было отдано 59% голосов.
Второе место болельщики отдали нападающему Комнену Андричу (11,8%), тройку замкнул защитник Олег Данченко (5,6%).
После 17 туров «Уфа» занимает 14 место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков.
В текущем сезоне форвард провел 15 матчей в РПЛ, отметившись 3 голами и 1 результативной передачей.
Тимур Жамалетдинов — BetBoom лучший игрок ФК «Уфа» в ноябре! ?— ФК УФА (@UfaFc) December 10, 2020
В международный день футбола подводим итоги голосования болельщиков по выбору лучшего игрока «Уфы» в ноябре
1?? Тимур Жамалетдинов — 59% голосов
2?? Комнен Андрич — 11,8% голосов
3?? Олег Данченко — 5,6% голосов pic.twitter.com/jr20XOLq7y
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