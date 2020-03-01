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Тимур Шипшев: «Мы тоже хотим играть в Тамбове»

1 марта 2020, 16:11

Главный тренер «Тамбова» Тимур Шипшев прокомментировал ничью с «Рубином» (0:0) в 20-м туре Тинькофф-чемпионата России. Из-за неготовности арены в Тамбове игра прошла в Нижнем Новгороде.

— Действительно есть расстройство, что упустили победу, — сказал Шипшевв эфире «Матч премьер». — Наши контратаки были острее, чем позиционные у «Рубина». Могли забить. В любом случае очко в копилку.

— Почему Кардозу появился так поздно?

— В целом игра складывалась, наши нападающие выглядели неплохо.

— «Нижний Новгород», получается, у вас удачный стадион.

— Пока да.

— Но болельщики хотят Тамбов.

— Естественно, мы тоже хотим Тамбов.

Тамбов — Рубин

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