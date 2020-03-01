Тимур Шипшев: «Мы тоже хотим играть в Тамбове»
1 марта 2020, 16:11
Главный тренер «Тамбова» Тимур Шипшев прокомментировал ничью с «Рубином» (0:0) в 20-м туре Тинькофф-чемпионата России. Из-за неготовности арены в Тамбове игра прошла в Нижнем Новгороде.
— Действительно есть расстройство, что упустили победу, — сказал Шипшевв эфире «Матч премьер». — Наши контратаки были острее, чем позиционные у «Рубина». Могли забить. В любом случае очко в копилку.
— Почему Кардозу появился так поздно?
— В целом игра складывалась, наши нападающие выглядели неплохо.
— «Нижний Новгород», получается, у вас удачный стадион.
— Пока да.
— Но болельщики хотят Тамбов.
— Естественно, мы тоже хотим Тамбов.
Материалы сюжета: Рестарт РПЛ-2019/2020. 20-й тур. «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Локо» и другие матчи