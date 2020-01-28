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Тимур Акмурзин: «Ребров помогает и словом, и делом и своим примером личным»

28 января 2020, 10:09
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Вратарь «Спартака» Тимур Акмурзин рассказал о впечатлениях от работы с основной командой. 22-летний голкипер впервые поехал на сбор с первой командой.

— Все замечательно, нагрузки достаточно умеренные. Бегаем, прыгаем, ловим, набираем форму к сезону, — рассказал Акмурзин в интервью клубному каналу.

Все хорошо, достаточно много упражнений. Первая задача — это набрать форму.

Ребров, конечно, подсказывает нам, как более молодым. Подбадривает, поддерживает, когда тяжело. Помогает претерпеть и перебороть. У него все-таки большой опыт. Помогает и словом, и делом и своим примером личным. Показывает, как надо работать.

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