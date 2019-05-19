Тимофей Калачев: "Очень хотелось выиграть сегодня"

Полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев на пресс-конференции после своего прощального матча с "Зенитом" заявил, что счастлив такому окончанию своей карьеры. Ростовчане обыграли чемпиона России со счетом 1:0.

– Какие у вас сейчас ощущения и эмоции?

– Ощущаю радость, что выиграли. И положительные эмоции от победы. Хоть это и окончание карьеры, но все равно хотелось выиграть. Понятно, что болельщики разочарованы невыходом в финал кубка, и многие пришли на трибуны только потому, что это был особый для меня матч. Надеюсь, что команда прибавит в будущем сезоне и добьется того, чего не удалось в этом.

– Как дался этот матч?

– Я себя очень неплохо сегодня чувствовал на поле и физически, и эмоционально. Но было долгое восстановление после травмы, и я только начал тренировки пару недель назад, и сыграл сначала 15 минут, потом 30 и целый тайм. Сейчас во мне борются два разных человека: один говорит – поиграй еще, другой – ты что, с ума сошел, кончай ерундой заниматься. Это всегда сложное решение. Но супруга совершенно против чтобы я продолжал, она говорит, что не выдержит моей отлучки и переезда куда-то.

– А если БАТЭ позовет?

– Только если "Манчестер Юнайтед". (Юрий Плохотниченко)