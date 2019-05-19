Тимофей Калачев: "Не надо оставлять за мной второй номер"

Полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев на пресс-конференции после своего прощального матча с "Зенитом" заявил, что считает свою карьеру очень успешной и счастлив, что большая ее часть прошла в Ростове-на-Дону. Игра с "Зенитом" закончилась победой ростовчан (1:0).

– Чем займетесь теперь?

– Еще есть последний матч сезона в Грозном. Возможно, моя помощь понадобится, потому что многие ребята травмированы. А дальше... я отучился в ВШТ на категорию А, и готов дальше учиться и пробовать себя на новом поприще. Потом посмотрим, потому что сегодня сплошные эмоции. Я хочу насладиться этим днем, и вспомнить все что сегодня происходило. Спасибо всем в клубе, кто организовал все это. Спасибо нашим болельщикам, южной трибуне и всем остальным. Я чувствовал огромную поддержку болельщиков все эти десять лет и только это и останавливало меня от окончания карьеры до сих пор. Я счастлив что лучшие годы карьеры прошли в этом городе, и благодарен всем ростовчанам, которые безумно любят футбол и эту команду. В моем сердце это останется на всю жизнь, было очень классно – и на старом стадионе и на новом. Я всегда хочу выигрывать, и понимаю разочарование результатом сезона. Да, мы были рядом с финалом, не оправдали надежд в какой-то мере, но так получилось. Наверное надо всем вместе проанализировать и в следующий раз не совершить нынешних ошибок.

– После выигрыша кубка в 2014 году вы сказали, что это только начало, и будет продолжение. По-вашему, это получилось?

– Конечно. Это было самое лучшее время, когда мы взяли серебро и играли в еврокубках. Это другие ощущения, это не передать. Все наверное скучают по этому времени, как и мы в команде. Многое надо сделать и команде и всем нам вместе, очень хотелось бы снова испытать те чувства.

– Если вам предложат одну из тренерских ролей в "Ростове" или допустим в "Чайке"?

– Это совершенно другая стезя и другая работа, более сложная. Я даже немного побаиваюсь. Ибо знаю, как это тяжело и сколько времени нужно тратить. Но не попробовав – не поймешь. Чувствую, что мне еще многому учиться надо. Я готов, но это зависит от того что предложат в "Ростове", в какой роли меня видят. С оптимизмом смотрю в будущее. На данный момент я счастлив и доволен своей карьерой, считаю что она прошла очень успешно. Спасибо всем, кто пришел сегодня на стадион, этот день навсегда останется моем сердце. Вы самые верные и преданные болельщики.

– Будет ли второй номер закреплен за вами?

– Ни в коем случае, не нужно этого делать. Второй номер замечательный и красивый. Надеюсь, что он достанется игроку, который так же будет радовать трибуны. (Юрий Плохотниченко)