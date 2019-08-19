Тил считает, за «Спартак» в России болеет 50-60 миллионов человек. Чтоооо? Лайв с Симоновым о дерби и туре РПЛ

Сегодня с 15.00 до 16.00 на YouTube-канале «СЭ» — онлайн с журналистами нашего издания Дмитрием Симоновым и Андреем Сизякиным.

Главные темы:

— Дерби «Спартак» — ЦСКА: станет ли этот матч определяющим для Кононова?

— Судейский скандал в матче «Зенит» — «Ахмат»

— Заочная перепалка Дзюбы и Глушакова

— «Динамо» снова в зоне стыковых матчей. Хохлов — всё?

— Головина и «Монако» снова ждет кошмарный сезон?

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