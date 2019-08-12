17:32 12 августа | Футбол — РПЛ

Тил на русском поблагодарил фанатов красно-белых после дебюта за "Спартак"

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Новичок "Спартака", хавбек Гус Тил после дебюта за красно-белых в матче 5-го тура чемпионата России с "Ахматом" (3:1) опубликовал новую фотографию в своем Instagram. 21-летний голландец поблагодарил болельщиков московского клуба на русском языке.

Тил перешел из АЗ в "Спартак" 5 августа. В СМИ сообщали, что российский клуб заплатил за полузащитника около 18 миллионов евро.

"Отличная победа и дебют прошлой ночью. Особая благодарность фанатам "Спартака", которые путешествовали с нами. Вы замечательные!" – подписал фото Тил.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от 1103 (@guustil)

 

Ахмат - Спартак

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