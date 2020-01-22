Тикнизян перешел из ЦСКА в «Авангард» на правах аренды

ЦСКА и курский «Авангард» завершили оформление арендного соглашения о переходе Наяира Тикнизяна, информирует сайт армейцев.

20-летний россиянин будет выступать за «Авангард» до окончания сезона-2019/20. Соглашение не предусматривает опции дальнейшего выкупа трансфера.

Тикнизян — выпускник армейской академии, обладатель Суперкубка России-2018. В основном составе ЦСКА на его счету 4 матча. В РПЛ дебютировал 25 августа 2019-го в домашней игре с «Ахматом».