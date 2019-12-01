Тихонов разобрал борьбу Кутепова с Дзюбой в моменте гола «Зенита» в ворота «Спартака»
1 декабря 2019, 21:32
Экс-игрок «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов после поражения красно-белых от «Зенита» (0:1) в матче 18-го тура чемпионата России прокомментировал момент с борьбой нападающего Артема Дзюбы и защитника Ильи Кутепова во время забитого мяча сине-бело-голубых.
— По физике он сильнее, — сказал Тихонов в эфире программы «После футбола с Георгием Черданцевым». — Мы видели до этого игру с «Лионом», два одинакоковых момента, когда он выиграл борьбу у защитника соперников. Кутепов выбрал неправильно позицию. Неправильно его держал. Имея таких двух нападающих, нужны передачи с флангов.
Чемпионат России: новости и статьи, календарь игр, турнирная таблица, обзоры матчей
Результаты опроса
проголосовало: 42717Все опросы
«Зенит» выиграл первый круг. А кто победит в чемпионате-2019/20?
«Зенит»
57.1%
«Локомотив»
9.6%
«Ростов»
7.0%
«Краснодар»
4.4%
ЦСКА
14.1%
Все же кто-то другой
7.7%
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...