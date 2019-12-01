Тихонов разобрал борьбу Кутепова с Дзюбой в моменте гола «Зенита» в ворота «Спартака»

Экс-игрок «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов после поражения красно-белых от «Зенита» (0:1) в матче 18-го тура чемпионата России прокомментировал момент с борьбой нападающего Артема Дзюбы и защитника Ильи Кутепова во время забитого мяча сине-бело-голубых.

— По физике он сильнее, — сказал Тихонов в эфире программы «После футбола с Георгием Черданцевым». — Мы видели до этого игру с «Лионом», два одинакоковых момента, когда он выиграл борьбу у защитника соперников. Кутепов выбрал неправильно позицию. Неправильно его держал. Имея таких двух нападающих, нужны передачи с флангов.

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