«Теперь уже точно». Диктор «Открытие Арены» по-особенному объявил гол Зобнина

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин забил гол в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата».

Диктор стадиона «Открытие Арена» произнес фразу: «Теперь уже точно гол забил Роман Зобнин». В первом тайме судьи отменили гол красно-белых, а вместо пенальти после просмотра видео был назначен штрафной.