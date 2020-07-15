«Теперь уже точно». Диктор «Открытие Арены» по-особенному объявил гол Зобнина
15 июля 2020, 19:26
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин забил гол в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата».
Диктор стадиона «Открытие Арена» произнес фразу: «Теперь уже точно гол забил Роман Зобнин». В первом тайме судьи отменили гол красно-белых, а вместо пенальти после просмотра видео был назначен штрафной.
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