Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал, что перед самоизоляцией ему удалось прокатиться по Кавказским горам. Сезон в России прерван из-за пандемии коронавируса.

— Перед самоизоляцией для борьбы с вирусом получилось за один день прокатиться по Кавказским горам — накатался, надышался, — написал футболист в Instagram. — Теперь сидим дома, тренируемся всеми подручными средствами, двигаемся, саморазвиваемся — чего и всем желаю, нужно остановить вирус, чтобы жизнь вернулась в привычное русло.

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 601 478 человек. Умерших — 27 862, выздоровевших — 131 826. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.

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