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«Теперь хочется добиться максимально возможного результата». Слуцкий — о задачах «Рубина» на остаток сезона

16 июля 2020, 17:56
Леонид Слуцкий. Фото Reuters
Леонид Слуцкий. Фото Reuters
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий перед матчем 29-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ростова» рассказал, какую задачу команда ставит перед собой на остаток сезона. Ранее казанцам удалось сохранить прописку в РПЛ на следующий сезон

«Мы до последнего времени не видели задачу максимум, так как задачи минимум и максимум совпадали, — сказал Слуцкий в эфире канала «Матч премьер». —  Но коль задача минимум решена — хочется добиться максимально возможного результата».

Матч начнется в 18.00 по московскому времени.

Рубин — Ростов

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