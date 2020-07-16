Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий перед матчем 29-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ростова» рассказал, какую задачу команда ставит перед собой на остаток сезона. Ранее казанцам удалось сохранить прописку в РПЛ на следующий сезон

«Мы до последнего времени не видели задачу максимум, так как задачи минимум и максимум совпадали, — сказал Слуцкий в эфире канала «Матч премьер». — Но коль задача минимум решена — хочется добиться максимально возможного результата».

Матч начнется в 18.00 по московскому времени.