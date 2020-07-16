«Теперь хочется добиться максимально возможного результата». Слуцкий — о задачах «Рубина» на остаток сезона
16 июля 2020, 17:56
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий перед матчем 29-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ростова» рассказал, какую задачу команда ставит перед собой на остаток сезона. Ранее казанцам удалось сохранить прописку в РПЛ на следующий сезон
«Мы до последнего времени не видели задачу максимум, так как задачи минимум и максимум совпадали, — сказал Слуцкий в эфире канала «Матч премьер». — Но коль задача минимум решена — хочется добиться максимально возможного результата».
Матч начнется в 18.00 по московскому времени.
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 29-й тур. «Локомотив» — ЦСКА и другие матчи
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