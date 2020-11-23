Теннисист Рублев о дружбе с форвардом «Локомотива»: «Смолов много пашет, я это уважаю»

Российский теннисист Андрей Рублев посетил матч 15-го тура Тиньофф-чемпионата России ЦСКА — «Сочи» (1:1), после которого поделился с «СЭ» своими эмоциями от просмотра игры.

— Безумно интересно смотреть за разными видами спорта вживую, — рассказал «СЭ» Рублев. — Интересна не сама игра, а реакция спортсменов на какие-то моменты, как себя ведут профессионалы из других видов спорта. Атмосфера со снегом на матче ЦСКА — «Сочи» была классной.

— Что сегодня было особенного?

— Юсупов очень классно сыграл в моменте с голом, который в итоге не засчитали из-за офсайда. Но, как он обработал мяч, как обманул и ударил — было очень здорово.

— Вы не особо следите за футболом?

— Стараюсь посещать некоторые матчи, но не могу сказать, что прям слежу за турнирными таблицами в футболе или каких-то еще видах спорта. Поддерживаю своих друзей — футболистов. Очень дружу с Федей Смоловым.

— На фоне чего с ним так начали общаться?

— Из-за спорта. Он очень любит футбол, много пашет, я это уважаю. Мы сошлись интересами и взглядами на спорт.

— Сейчас у него не самый простой эпизод в карьере...

— Да, травма. Конечно он переживает. У любого спортсмена в карьере бывают большие трудности. В прошлом сезоне он поиграл в чемпионате Испании, где показал очень приличные результаты. Знаю, что он очень мотивирован. Федор переживает, что сейчас все так случилось, и он не сможет доиграть этот год. Уверен, что он будет пахать, чтобы в следующем году наверстать упущенное и играть еще лучше. (Севастиан Терлецкий)