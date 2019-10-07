Тедеско завершил переговоры со «Спартаком»

Основной претендент на должность главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско покинул офис красно-белых. По нашим данным, основные параметры его контракта с московским клубом согласованы. Официально о назначении 34-летнего специалиста, судя по всему, объявят в ближайшее время.

Напомним, что изначально речь шла о соглашении на срок 2 года и 9 месяцев с зарплатой в 1,5 миллиона евро за сезон.

«Спартак» уволил главного тренера Олега Кононова в воскресенье, 29 сентября, после поражения от «Оренбурга» (1:2) в матче 11-го тура чемпионата России. Тедеско остается без работы с марта 2019 года, когда покинул свой пост в «Шальке». (Иван Торопцев)

Тедеско проводит решающий раунд переговоров со «Спартаком»