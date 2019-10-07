Тедеско в Москве, Карпин и Семин — короли. Live с Егоровым и Зеленовым!
12:40
В понедельник на YouTube-канале «СЭ» пройдет стрим с обозревателями Сергеем Егоровым и Дмитрием Зеленовым.
Темы:
— Наследие Кононова и назначение Тедеско в «Спартак»
— Величие «Ростова» Карпина
— Шансы «Локомотива» на титул
— Проблемы ЦСКА
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