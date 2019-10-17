Тедеско рассказал, почему «Спартак» будет постоянно тренироваться в Тушино

Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, почему команда будет тренироваться в Тушино.

— Но тренироваться вы решили постоянно в Тушино? В Тарасовке условия хуже или слишком далеко?

— Если правильно понимаю, то план перебраться в Москву у клуба есть уже давно, и его начали претворять в жизнь задолго до моего прихода. Могу сказать, что мне очень нравится в Тушино. Здесь команду мотивирует стадион, в раздевалке которого переодеваемся, имеются отличные условия, прекрасный тренажерный зал. В паре шагов клубный офис, где можно тут же обсудить какие-то вопросы с тем же Цорном. Это здорово экономит время. А время, которое у нас есть, — это деньги, которых у нас нет. Так любят говорить в Штутгарте.

— В России подобное выражение тоже популярно. Вы ходили на фанатскую трибуну в Гельзенкирхене. Что должно произойти, чтобы вы оказались на спартаковской?

— Я сам себе дал зарок больше подобного не делать. Тогда случился слишком эмоциональный момент — победа в дерби над дортмундской «Боруссией». Для «Шальке» ничего не может быть круче, все были на седьмом небе от счастья, а я поддался эйфории. (Константин Алексеев)

Полностью интервью Доменико Тедеско — здесь