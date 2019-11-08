РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Тедеско рассказал, нравится ли ему спартаковский борщ

8 ноября 2019, 14:50
Теги:

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции перед матчем 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» рассказал, как изменилось с его приходом питание в команде.

— О, да, я люблю борщ! — сказал Тедеско. — Ничего не изменилось, потому что все было в порядке. Есть даже итальянские пироги, которые Фабио Капелло ввел, когда был главным тренером сборной. Для меня это всегда была праздничная еда, мне ее готовили мама или жена. А вообще русская кухня прекрасна, во всех местах, где мы были, все было очень здорово. (Дмитрий Гирин).

Напомним, что игра состоится в субботу, 9 ноября, и начнется в 19.00 по московскому времени.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Опрос

проголосовало: 1270
Все опросы
Как судья Безбородов отработает на матче 16-го тура РПЛ «Локомотив» — «Краснодар»?
Голосовать Обсудить опрос

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир