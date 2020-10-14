Тедеско рассказал, как он завоевывал доверие игроков «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о том, как нужно завоевывать доверие игроков.

«Я заметил, что во многих историях о России фигурирует водка, — заметил Тедеско в интервью Леониду Трахтенбергу, который перед этим рассказал ему историю из прошлого клуба, на Youtube-канале «Спартака». - Это Россия, мне нравится. У нас изначально была поддержка Томаса Цорна. Он помогал нам как в плане внедрения наших идей, так и бытовых вопросах - жилья, места для работы, для собраний. В самом начале всегда возникает много подобных вопросов. Нужно было адаптироваться как в «Спартаке», так и в России. Так что поддержка у нас была.

А чтобы завоевать доверие игроков, наладить с ними связь... Неважно, сколько тебе лет, откуда. Самое важное — показать, что мы хотим помочь. Вот и все. Конечно, если ты играл здесь, то тебе вначале легче. В противном случае игроков нужно убеждать в первые недели работы. Для завоевания доверия важно обладать знаниями. Если они скажут: «ух ты, а он хорошо анализирует соперника», «я стал лучше играть на своей позиции, потому что то, что мне говорит тренер — правда»... Важно показывать, что ты понимаешь футбол, что ты им доверяешь».

35-летний немецкий специалист ранее тренировал «Шальке» и «Эрцгебирге». Он возглавил «Спартак» год назад.