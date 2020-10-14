Тедеско рассказал, как он настраивает игроков на важные матчи

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о том, как он настраивает футболистов на ответственные игры.

— Что вы делаете, когда чувствуете, что соперник очень силен? Каким образом вы снимаете нервное напряжение, которое мешает футболистам проявить свои лучшие качества?

— Много чего, потому что у тебя всегда разные игроки и разные характеры, — сказал Тедеско в интервью Леониду Трахтенбергу на Youtube-канале «Спартака». — У тебя игроки, которые хотят играть только важные матчи. Они думаю: «неважно, что мы сейчас в 1/4 финала или в 1/2 — я хочу играть в финале». И они будут абсолютно готовы к финалу, потому что это смысл их жизни. Есть и такие ребята, которые сильно нервничают, потому что финал — это победа или смерть. Поэтому и подход нужен разный. На некоторых игроков нужно оказывать давление. Кому-то нужно добавить чуть больше агрессии. Безусловно, я проводил много командных собраний. Перед игрой мы также общаемся с игроками индивидуально.

Например, зовешь центрального нападающего и говоришь с ним одним образом. Затем зовешь центрального защитника и знаешь, что он нервничает и говоришь с ним уже по-другому. Иногда в преддверии большой игры мы говорим игрокам: «ребята, что самое главное в жизни? Собирать моменты, я думаю. И сейчас вам такой момент представится на поле. Вы будете играть финал (или полуфинал). Наслаждайтесь этим чувством, чтобы потом гордиться, что вы там играли. Так можно уменьшить уровень стресса. Или можно сказать: «ребята, мы должны, мы обязана! Нельзя ни в коем случае пропустить сегодня!» То есть вы нагнетаете давление. Мы иногда перед матчами в теннисбол играли. Иногда бегали, иногда в кино ходили, но это было не в «Спартаке». Иногда простые вещи оказываются очень эффективными и могут помочь».

35-летний немецкий специалист ранее тренировал «Шальке» и «Эрцгебирге». Он возглавил «Спартак» год назад.