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Тедеско рассказал, что у него были другие предложения, кроме «Спартака»

12 ноября 2019, 18:32
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско сказал, что у него были другие варианты продолжения карьеры, помимо российского клуба.

— Были ли альтернативы «Спартаку»?

— Не вдаваясь в подробности: они были, да. Как из-за границы, так и из бундеслиги.

— Почему вы всем отказали?

— Каждый клуб по-своему привлекателен. Что касается «Спартака», я был просто убежден, что это правильный шаг, — сказал специалист в интервью Kicker.

Доменико Тедеско ранее заменил Олег Кононова на посту главного тренера красно-белых.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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