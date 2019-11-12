Тедеско рассказал, что у него были другие предложения, кроме «Спартака»
12 ноября 2019, 18:32
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско сказал, что у него были другие варианты продолжения карьеры, помимо российского клуба.
— Были ли альтернативы «Спартаку»?
— Не вдаваясь в подробности: они были, да. Как из-за границы, так и из бундеслиги.
— Почему вы всем отказали?
— Каждый клуб по-своему привлекателен. Что касается «Спартака», я был просто убежден, что это правильный шаг, — сказал специалист в интервью Kicker.
Доменико Тедеско ранее заменил Олег Кононова на посту главного тренера красно-белых.
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Дополнительная информация
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...