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Тедеско провел семинар для тренеров всей вертикали «Спартака»

23 марта 2020, 17:28
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

На стадионе «Открытие Арена» главный тренер первой команды «Спартак» Доменико Тедеско провел семинар для тренеров всех команд красно-белых, сообщает официальный сайт клуба.

В мероприятии приняли участие тренерские штабы «Спартака-2», молодежной и юношеской команды, а также тренеры Академии имени Федора Черенкова.

В ходе семинара Тедеско познакомил коллег с основными принципами своей работы, рассказал о том, как организует тренировочный процесс в первой команде, а также поделился опытом работы с молодежными командами в системе детско-юношеского футбола в Германии.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2020-03-23-tedesko_provel_seminar_dlya_trenerov_vsey_vertikali_spartaka/

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