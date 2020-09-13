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Тедеско прокомментировал дебют Кокорина за «Спартак»

13 сентября 2020, 21:35
Александр Кокорин.
Александр Кокорин.
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после поражения от ЦСКА (1:3) в матче 7-го тура чемпионата России выразил надежду, что форвард Александр Кокорин быстро вольется в игровой ритм.

Сегодня, 13 сентября, 29-летний Кокорин впервые попал в заявку «Спартака». Ранее россиянин пропускал матчи из-за повреждения. Нападающий перешел в московскую команду 2 августа.

— Прокомментируйте дебют Кокорина.

— Я рад, что он вернулся в строй. Поэтому сегодня он оказался в заявке и вышел на поле. Надо как можно быстрее возвращаться в строй в такой ситуации и набрать ритм. Уверен, что Саша быстро его наберет.

— Почему Соболева и Понсе не выпустили в стартовом составе? Считаете ли вы, что ошибка Максименко во втором матче подряд — это совпадение?

— По Максименко я не согласен. Был непростой игровой момент. Били головой с близкого расстояния. Здесь нет его ошибки. У вратарей за спиной нет ничего кроме ворот. А по поводу форвардов можно после каждого матча задавать мне вопрос. Соболев вернулся со сборной, где не получил практики. А Понсе хорошо себя показывал в общей группе. Игра показала правильный выбор в пользу Понсе. Он забил. У нас сейчас непростой выбор и хорошо, что конкуренция очень большая внутри команды. (Елена Григорьевская)

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