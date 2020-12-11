Тедеско предсказал место «Спартака» по итогам сезона
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско предсказал место команды в Тинькофф РПЛ по итогам сезона-2020/21.
«Думаю, мы закончим сезон в тройке», — сказал Тедеско во время детской пресс-конференции, во время которой молодые болельщики красно-белых задавали вопросы тренеру и футболистам команды.
«Я так думаю. Надеюсь на первое», — добавил немецкий специалист на русском языке.
После 17 туров чемпионата России-2020/21 «Спартак» занимает второе место с 35 очками, уступая лидирующему «Зениту» по дополнительным показателям.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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