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Тедеско предсказал место «Спартака» по итогам сезона

11 декабря 2020, 10:59
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско предсказал место команды в Тинькофф РПЛ по итогам сезона-2020/21.

«Думаю, мы закончим сезон в тройке», — сказал Тедеско во время детской пресс-конференции, во время которой молодые болельщики красно-белых задавали вопросы тренеру и футболистам команды.

«Я так думаю. Надеюсь на первое», — добавил немецкий специалист на русском языке.

После 17 туров чемпионата России-2020/21 «Спартак» занимает второе место с 35 очками, уступая лидирующему «Зениту» по дополнительным показателям.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=70iIGM_bBIk

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