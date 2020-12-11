Тедеско предсказал место «Спартака» по итогам сезона

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско предсказал место команды в Тинькофф РПЛ по итогам сезона-2020/21.

«Думаю, мы закончим сезон в тройке», — сказал Тедеско во время детской пресс-конференции, во время которой молодые болельщики красно-белых задавали вопросы тренеру и футболистам команды.

«Я так думаю. Надеюсь на первое», — добавил немецкий специалист на русском языке.

После 17 туров чемпионата России-2020/21 «Спартак» занимает второе место с 35 очками, уступая лидирующему «Зениту» по дополнительным показателям.